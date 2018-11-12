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Общество

Псковская молодежь может стать участником ночных богослужений в Псковском кремле

12 ноября 2018 года, 11:04

Молодежь приглашают на ночные Божественные Литургии в Троицком соборе Псковского Кремля. Об этом сообщает сообщество Псковского православного молодежного движения ВКонтакте. Богослужения будут проходить начиная с ночи 16-17 ноября один раз в две недели.

Сбор участников состоится в пятницу, 16 ноября, в 23.00 у ворот Кремля. Начало Литургии состоится в 23.30. Закончится она около часа ночи. По завершению все желающие могут остаться на чаепитие.

В 1.30 участники Литургии покинут стены Кремля и отправятся домой.

- Для желающих причаститься евхаристический пост (не пить и не есть) начинается в 18.00. Исповедь будет во время Литургии, - добавили организаторы.

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