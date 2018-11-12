Александр Серавин: Интересно посмотреть, как развивается современная журналистика на соседних территориях

Псков на протяжении тысячи лет был важным культурным и, в том числе, медийным центром. И этот статус ему надо вернуть. Тем более что Россия начинается от стен Псковского Кремля, а этот форум — международный, включает приграничные территории. Важно, чтобы была площадка, на которой люди, которые формируют медийное поле этих территорий, могли встретиться, обменяться информацией и опытом в дружественной атмосфере.

Для себя я выделяю три важных направления форума. Первое — это работа районных газет и всех локальных изданий, которые относятся к небольшим территориям и наиболее близки к людям. Второе — это, конечно, развитие новых видов медиа, таких как Телеграм и другие мессенджеры, выход СМИ на эти площадки. И третье — это «дипломатия через журналистов», налаживание межрегиональных и международных связей.

Интересно посмотреть, как развивается современная журналистика на соседних территориях, какие там новости и события. Мы зачастую хорошо знаем, что происходит за тысячи километров, где-нибудь в США или Японии, но практически ничего не знаем о том, что происходит в сорока километрах от нас. Это неправильно. Ведь для полноты картины мира очень важно, чтобы мы не теряли связь с малыми территориями, получали новости и оттуда.

На форуме я выступлю с докладом об электронной электоральной политике, эту тему мы обязательно обсудим с коллегами. Например, та же Эстония далеко ушла в развитии электронных коммуникативных систем в политике. Рассчитываю, что по этой теме мы обменяемся опытом, это будет интересно и полезно для всех.