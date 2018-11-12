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Общество

Наталья Юрченко – о первом форуме СМИ: Благодаря ему, Псков и вся Псковская область зазвучат на международном уровне

12 ноября 2018 года, 10:24

В Пскове 29 и 30 ноября пройдёт «Псковский международный Медиафорум». Его основная идея «Новое время – новые медиа». В программе Медиафорума – пленарные заседания, профильные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Эксперты подробно и компетентно разберут основные достижения региональной журналистики и расскажут о лучших информационных проектах. На протяжении всех дней будут функционировать выставочные зоны с презентациями региональных СМИ.

Директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко поделилась своими ожиданиями от предстоящего события:

Псков — приграничный регион, поэтому подобные международные форумы для нас крайне важны. На этой площадке СМИ других приграничных регионов и соседних стран могут обменяться не только опытом, но и проблемами. И, на мой взгляд, было бы правильно через форум продвигать свою политику, показывать Россию в другом качестве, нежели её показывают некоторые иностранные СМИ.

Что важно для нас с практической стороны — это, в первую очередь, обучение журналистов, изучение новых идей и новых ходов, обмен опытом в SMM-продвижении, в интернет-рекламе. Причём это будет интересно не только журналистам, но и всем, кто хочет попробовать себя в медиа. Сегодня медиа это широкое понятие, оно охватывает не только традиционные СМИ, такие как телевидение, газеты или радио. Любой человек, который взял в руки смартфон — это уже медийщик, он может подняться на любой неожиданной теме и стать, например, популярным блогером. Сейчас время возможностей.

Заявлены очень интересные спикеры и я бы рекомендовала посетить лекции и нашим студентам, это поможет в их обучении и развитии.

Благодаря форуму, Псков и вся Псковская область зазвучат на международном уровне. Очень важно, чтобы наш город знало как можно больше журналистов из других регионов, ведь журналисты — это потрясающие ретрансляторы, их сюжеты будут способствовать развитию туризма и налаживанию межрегиональных связей.

Наталья Юрченко, директор ГТРК «Псков»

Напомним, о проведении форума СМИ в ноябре нынешнего года Михаил Ведерников сообщил на Всероссийском конкурсе средств массовой информации «СМИротворец — Северо-Запад 2018».

Более подробную информацию о первом псковском форуме СМИ ищите в официальной группе мероприятия ВКонтакте.

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