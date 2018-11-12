Открыт набор в бесплатную школу театрального блогера при Псковском драмтеатре

При Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина в ноябре и декабре 2018 года будет работать Школа театрального блогера. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Занятия школы будут посвящены анализу спектакля, его методам и приемам. На уроках школы будут обсуждены спектакли из репертуара Псковского академического театра драмы. Речь также пойдет о современных процессах в мировом и российском театре. Ученики школы получат шанс овладеть искусством компетентного отзыва об увиденном в театре. Организаторы проекта приглашают всех: и профессиональных журналистов, желающих повысить квалификацию, и начинающих авторов, и людей, не имеющих отношения к театроведению и журналистике, но любящих театр и мечтающих писать о нем.

Сайт театра будет освещать занятия школы. Их проведет Алла Шендерова - театральный критик из Москвы, театровед, редактор журнала «Театр», постоянный автор газеты «Коммерсантъ».

Занятия бесплатные, посещение спектаклей в рамках программы школы бесплатное, отбор на конкурсной основе.

Анкета для набора в школу театрального блогера (ШТБ):

1) ваш возраст, профессиональное образование и род занятий сейчас;

2) зрительский опыт (сколько лет и с какой регулярностью ходите в театр) – в своем городе и за его пределами;

3) ваше самое яркое театральное впечатление (или одно из самых ярких). Опишите его несколькими фразами;

4) напишите короткую рецензию на любой спектакль (можно – просмотренный в записи, в Youtube, по ТВ), выбрав наиболее удобный для вас формат: в стиле поста в блоге или в стиле газетной заметки.

Заявки необходимо направить до 20 ноября по адресу shtbpskov@gmail.com. Список учеников ШТБ будет опубликован на сайте театра 22 ноября. Всем ученикам будут разосланы электронные письма.

Занятия пройдут:

- 25 ноября занятие в 15.30-17.45, в 18.00– просмотр спектакля «Ревизор».

- 26 ноября занятие в 19.00-21.00.

- 27 ноября в 19.00 совместный просмотр спектакля «Река Потудань», занятие в 20.45-22.15.

- 28 ноября в 19.00 совместный просмотр спектакля «Таланты и поклонники».

- 13 декабря занятие в 19.00-21.00.

- 14 декабря совместный просмотр спектакля.

- 15 декабря занятие в 13.00-16.00, прощальное чаепитие с участием артистов театра.