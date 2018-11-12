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Общество

Подготовка автомобиля к зиме: что нужно проверить, рассказали жителям Псковской области

12 ноября 2018 года, 09:43

В связи с грядущими заморозками псковские спасатели напоминают жителям Псковской области о необходимости подготовки автомобилей к зимнему периоду.

Подготовкой автомобиля нужно заниматься заранее, так как это может занять не один день и, как правило, включает в себя:

- подготовка двигателя к зиме;

- подготовка АКБ;

- подготовка кузова автомобиля;

- подготовка шин к зиме;

- регулировка, обслуживание оптики и отопление салона;

- подготовка тормозов;

- замена жидкости омывателя стекол и прочее.

- Особое внимание нужно обратить на моторное масло, - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного МЧС. - Специалисты рекомендуют перед зимней эксплуатацией обязательную его замену. Кроме того, необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости. Здесь вы должны ориентироваться по срокам замены, которые рекомендованы производителем.

Перед началом зимы необходимо проверить состояние аккумуляторной батареи. Водителям стоит обратить внимание на срок ее службы. Если аккумулятор прослужил 2-3 года, то он нуждается в стационарной подзарядке. Кроме того, нужно вспомнить, как вел себя аккумулятор прошедшей зимой: если он с трудом проворачивал двигатель при запуске, то возможно пора подумать о его замене.

При подготовке машины к холодам очень важно обратить внимание на выбор зимних шин. Летняя резина не предназначена для езды на автомобиле при температуре воздуха менее плюс 5-7 градусов С. Наличие хороших зимних шин на автомобиле - это, прежде всего, безопасность водителя и пассажиров.

Водителей также призывают проверить состояние тормозной жидкости: рекомендуется менять её раз в два года.

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