Конкурс ведущих и аниматоров «Формула игры» пройдёт в псковском ГКЦ 16 ноября (ПРОГРАММА)

16 ноября в 12.00 в Городском культурном центре Пскова состоится Открытый областной конкурс ведущих и аниматоров «Формула игры». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Попробовать свои силы, обменяться опытом и получить заслуженные награды соберутся ведущие игровых программ, аниматоры из 10 районов Псковской области и Пскова.

В конкурсе будут представлены детские, молодежные и взрослые игровые программы:

1. «Добрая сказка на новый лад» (МБУК «Городской культурный центр», г. Псков).

2. «Осеннее путешествие» (МБУК Центр культуры «Юбилейный», г. Остров).

3. «Как фиксики с вирусом боролись» (МБУК «Палкинское районное досуговое объединение»).

4. «Обратно в сказку» (МБУ «Центр досуга и культуры», г. Гдов).

5. «День рождения избушки» (МБУК «Бежаницкий РЦК»).

6. «В поисках золотого ключика» (МБУК «Районный культурный центр», г. Себеж).

7. «Сказки из бабушкиного сундука» (МБУК «Городской культурный центр», г. Псков).

8. «Вверх кармашками» (МБУК «Пустошкинский районный центр культуры», г. Пустошка).

9. «Чудеса русской печки» (МУ «Дновский районный культурный центр»).

10. «Масленичные потехи» (Структурное подразделение МБУ «РКЦ» Жижицкий дом культуры).

11. «Шестнадцатое ноября» (МБУК «Районный центр досуга», п. Дедовичи).