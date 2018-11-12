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Общество

Сентябрьскую зарплату на сумму 8,4 млн рублей выплатили работникам «Псковпассажиравтотранса»

12 ноября 2018 года, 09:36

Псковская прокуратура проверила соблюдения прав работников ГППО «Псковпассажиравтотранс» на своевременное получение заработной платы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что 1883-м работникам предприятия не выплачена заработная плата за сентябрь 2018 года на общую сумму более 8,4 млн рублей.

В отношении генерального директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» было возбуждено дело об административном правонарушении.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объёме.

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