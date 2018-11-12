Акция «Задай вопрос участковому!» пройдёт в Пскове 13 ноября (АДРЕСА)

Во вторник, 13 ноября, в Пскове в очередной раз пройдет акция «Задай вопрос участковому!». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Благодаря этой акции горожане смогут встретиться с участковыми уполномоченными полиции, руководством УМВД России по городу Пскову и задать интересующие их вопросы, касающиеся различных аспектов деятельности органов внутренних дел.

Акция пройдет по следующим адресам:

- Здание Псковского государственного университета: г. Псков, пл.Ленина, 2; с 15.00 до 18.00 часов;

- Певый этаж ТЦ «Максимус»: г.Псков, Октябрьский пр., д.54; с 17.00 до 20.00 часов.