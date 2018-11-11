На пожарах в Псковской области 65 человек погибли в этом году

За 10 месяцев 2018 года на территории Псковской области на объектах и в жилом секторе зарегистрировано 628 пожаров, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 78 млн 355 тыс. рублей. На пожарах погибло 65 человек. В результате пожаров получил травмы 51 человек.

Основной причиной гибели людей по-прежнему является неосторожное обращение с огнем – 38 человек, по вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, произошло 34 пожара.

Из числа погибших людей 24 человека пенсионного возраста, 23 человека - лица без определенного рода деятельности, рабочие – 6 человек, инвалиды – 5 человек, дети – 2 человека.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 254 пожара, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 21 млн 631 тыс. рублей. Погибло 16 человек.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 374 пожара, материальный ущерб от которых составил 56 млн. 724 тыс. рублей. На пожарах погибло 49 человек.

Одновременное снижение количества пожаров и числа погибших на них людей отмечено в Пскове, Дновском, Новосокольническом, Опочецком, Плюсском, Пушкиногорском и Себежском районах.

Рост количества пожаров и гибели людей на них наблюдается в Дедовичском, Красногородском, Новоржевском, Островском, Порховском, Пустошкинском, Пыталовском, Струго-Красненском и Усвятском районах.

Основная доля пожаров (75,48%) и ущерба от них (70,97%) зарегистрированы в жилом секторе, где за 2018 год зарегистрировано 474 пожара с прямым материальным ущербом 55 млн. 608 тыс. рублей. На пожарах в жилом секторе погибло 65 человек или 100% от общего числа погибших.

Основными причинами пожаров в жилом секторе явились: неосторожное обращение с огнем – 117 случаев; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 168 случая; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 87 случаев; поджоги – 73 случая; нарушение устройства и эксплуатации транспортного средства – 16; прочие – 13 случаев.

За 10 месяцев 2018 года на территории Псковской области пожарами уничтожено: 355 строений; 24,24 тыс. кв. м. площадей; 34 единицы автотранспорта. На пожарах спасено: 296 человек, на 87 млн 725 тыс. рублей материальных ценностей, 689 строений, 37 единиц автотранспорта.