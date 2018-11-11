В Пушкиногорской школе в следующем году завершат ремонтировать кровлю

Ремонт кровли Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А.С. Пушкина будет включен в проект бюджета Псковской области на следующий год. Такое решение принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам посещения образовательного учреждения в пятницу, 9 ноября.

В ходе осмотра глава региона обратил внимание на следы протечек в учебных кабинетах. Директор образовательного учреждения Оксана Филиппова рассказала, что само здание 1981 года постройки, а ремонт кровли был начат в 2010 году и проходил в два этапа. Над двумя блоками здания он был завершен, а над третьим — заморожен. Согласно расчетам для завершения работ требуется более 14 млн рублей.

Михаил Ведерников принял решение оказать помощь учебному заведению, и для уточнения необходимого объема работ и их стоимости по его поручению в школу выедет специальная комиссия. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

Губернатор также зашел в спортивный зал, где в это время занимались волейболом старшеклассники. «Проблемы со спортзалом есть?» — поинтересовался глава региона. Оксана Филиппова рассказала, что в зале слабое освещение, также требуют замены электропроводка и полы.

Михаил Ведерников отметил, что сейчас идет активная дискуссия о том, как лучше развивать спортивную инфраструктуру на местах.

«На мой взгляд, не везде нужно с нуля строить ФОКи или Ледовые дворцы. Намного целесообразнее вкладывать средства в то, что уже работает. При этом совершенствовать спортивные объекты надо таким образом, чтобы на их базе могли заниматься не только дети, но и взрослые. Потому что основная задача, которую ставит перед нами президент, — это не увеличение количества спортивных центров, а вовлечение как можно большего числа граждан в занятия физкультурой», — пояснил руководитель области.

Оксана Филиппова отметила, что эта тенденция актуальна для Пушкиногорской школы: после уроков в спортзале занимаются дети, а вечерами сюда приходят взрослые.

«Давайте на примере вашей школы проработаем эту концепцию», — сказал Михаил Ведерников.

Также глава региона зашел в музей истории школы и Пушкинскую гостиную, на базе которой проводятся различные мероприятия, связанные с именем поэта, районного и областного масштаба. Михаил Ведерников предложил коллективу школы принять участие в подготовке областных праздничных мероприятий к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина, которое будет отмечаться в 2019 году.

Добавим, в Пушкиногорской средней школе учится 670 человек, почти 100 из них — первоклассники. В этом году в учреждении укомплектовано 30 классов, в восьми из них обучаются дети с особенностями развития. Школа имеет 3 филиала. Более 100 ребят пользуются услугой подвоза от дома к месту учебы и обратно.