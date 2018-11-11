Общественников удивили условия в порховском изоляторе временного содержания

В рамках акции «Общественный контроль» член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Наталья Васильева и представители Общественной наблюдательной комиссии региона Игорь Романов и Николай Червяков проверили соблюдение условий содержания задержанных в изоляторе временного содержания в ОМВД России по Порховскому району.

Как рассказали «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе проверки общественники ознакомились с бытовыми условиями содержания, документацией, размещенной на информационных стендах. Они интересовались наличием в камерах необходимой мебели, постельных принадлежностей, художественной литературы. Особое внимание проверяющие обратили на соблюдение санитарных норм в ИВС.

Пообщались общественники и с задержанными гражданами. С их стороны претензий в отношении организации питания, санитарно-гигиенического состояния помещений не было.

Наталья Васильева во время беседы с начальником отдела полковником полиции Сергеем Ащеуловым отметила, что приятно удивлена условиями содержания в ИВС и порядком, который поддерживается как на территории учреждения, так и внутри помещений. Неукоснительно выполняется и главное требование – соблюдение прав человека.