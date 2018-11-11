Победители состоявшегося в Пыталово космического квеста поедут на представление цирка братьев Запашных

В субботу, 10 ноября, в Пыталовском центре специального образования № 2 на открытии регионального отделения Русского космического общества в Псковской области прошел межрайонный детский квест любителей астрономии. Его организовали сотрудники школы-интерната по инициативе Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области при поддержке администрации Пыталовского района, клуба любителей астрономии Псковской области, инициативных жителей города Пыталово и Фонда святой равноапостольной княгини Ольги.

В космическом квесте приняли участие ребята из Печорского, Палкинского и Пыталовского районов, рассказали «Псковской правде» организаторы соревнований. Победителями квеста стали ребята школы-интерната, которые получили в качестве подарка от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поездку в Москву на новогоднее представление цирка братьев Запашных «OFU Приземление».

Кроме квеста была организована экскурсия в народный музей космонавтики, ребята узнали о системах аварийного спасения разных типов пилотируемых космических кораблей от сотрудника БГТУ «Военмех» Санкт - Петербурга» Елены Емельяновой и поучаствовали в создании космического коллажа, неформально пообщались и подружились.

В рамках мероприятия дети и взрослые вместе собрали макет космического корабля, который народному музею космонавтики передали в подарок от музея космонавтики Санкт-Петербурга. Еще один ценный подарок привезли представители Санкт-Петербургского отделения РКО - личный индикатор невесомости космонавта Андрея Борисенко, который побывал с ним в космосе.