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Общество / Важная дата

Российские полицейские отмечают профессиональный праздник

10 ноября 2018 года, 10:03

Сегодня, 10 ноября, в России отмечается профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел, до 2011 года он назывался День милиции.

История праздника берет свое начало с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее «полицией», что в переводе с греческого означает «управление государством».

В 1917 году 10 ноября, сразу после Октябрьской революции, постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР «для охраны революционного общественного порядка» была создана рабочая милиция. Сначала милиция находилась в ведении местных Советов, затем - в структуре Наркомата внутренних дел, а с 1946 года — в Министерстве внутренних дел.

Долгие годы праздник носил название «День милиции». После вступления в силу нового закона «О полиции» 1 марта 2011 года название праздника устарело. В соответствии с Указом президента РФ от 13 октября 2011 года № 1348 праздник стал называться «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации».

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