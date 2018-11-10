«Маленький чемпион»: В Пскове найдут самого быстрого малыша

Семейный праздник «Маленький чемпион» пройдет уже завтра, 11 ноября. Место уже привычное – универсальный спортивный комплекс «Олимп», сообщили организаторы.

Площадка праздника будет состоять из двух частей – спортивной и развлекательной. На спортивной половине разместятся шесть дорожек. Именно по ним поползут малыши к победе. В развлекательной части друзья праздника организуют интересные площадки для гостей разного возраста, а в перерывах между забегами псковичам покажут концертные номера.

Центром праздника, который проходит в 15-й раз, станут забеги детей от 6 месяцев до 2 лет и 2 месяцев.

Сначала маленьких атлетов нужно будет зарегистрировать. Эта очень важная процедура пройдёт 11 ноября с 10.00 до 10.30. За полчаса семьи каждого спортсмена должны будут подтвердить своё участие и получить специальный номер и пакет с подарками.

В 10.30 состоится торжественное открытие праздника, а сразу после него начнутся забеги. Первыми на дистанцию отправятся самые младшие «бегуны», а затем – более старшие.

Семьи крошечных гонщиков смогут поучаствовать в конкурсах командного стиля, а 12 пап поборются за титул самого смелого.

На площадке будет вестись запись на конкурс «Модный чемпион», куда приглашают всех вышедших на дорожки малышей. Затем читатели сайта нашего издания определят самую стильную троицу.

Для гостей праздника подготовлены развлечения на любой вкус.