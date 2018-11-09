Представлен проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

На совещании с главами районов, которое 9 ноября проходит в Пушкинских горах, представили проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Об этом передает корреспондент «Псковской правды».

Руководитель региона Михаил Ведерников подчеркнул, что бюджет предварительный и в документ еще внесут серьезные корректировки.

- Мы сформируем приоритетную карту основных потребностей и будем работать с федеральным центром, - сказал губернатор. - Пока бюджет не отражает потребности районов.

По прогнозам специалистов, сумма госдолга Псковской области расти не будет.