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Общество

Представлен проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

9 ноября 2018 года, 17:02

На совещании с главами районов, которое 9 ноября проходит в Пушкинских горах, представили проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Об этом передает корреспондент «Псковской правды».

Руководитель региона Михаил Ведерников подчеркнул, что бюджет предварительный и в документ еще внесут серьезные корректировки.

- Мы сформируем приоритетную карту основных потребностей и будем работать с федеральным центром, - сказал губернатор. - Пока бюджет не отражает потребности районов.

По прогнозам специалистов, сумма госдолга Псковской области расти не будет.

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