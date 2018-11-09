Приняты минимальные взносы на капитальный ремонт МКД на 2019 год

В Псковской области изменились размеры взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Соответствующее постановление принято на расширенном заседании администрации области с участием глав районов в режиме ВКС под председательством губернатора Михаила Ведерникова 9 ноября.

Нормативно-правовой акт устанавливает минимальный размер взноса на 2019 год с целью реализации региональной программы капремонта общего имущества в МКД, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации. Для домов без лифта он составит 6,81 рублей на 1 кв. метр в месяц, а для домов с лифтом — 7,94 рублей. Размеры взноса определены с учетом принципа доступности для граждан, совокупных расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и прогнозируемого уровня инфляции в 2019 году, рассказал и. о. председателя Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

По окончании доклада Михаил Ведерников акцентировал внимание на необходимости повышения эффективности работы Фонда капитального ремонта Псковской области. «Важно, чтобы ремонт многоквартирных домов проводился качественно и в срок», — поставил задачу руководитель региона.