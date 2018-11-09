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Общество

Дети из Палкинского района сыграли на ложках на киностудии «Ленфильм»

9 ноября 2018 года, 13:01

Ребята из Палкинского района и Пскова 8 ноября совершили поездку в Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Об этом «Псковской правде» сообщили в ПОООМС «Дети - наше будущее».

Ребята побывали в музее-усадьбе писателя Владимира Набокова «Рождественно». Ребята тщательно подготовились к экскурсии: перед поездкой прошел мастер-класс, на котором обсуждались достопримечательности и история Рождественно, факты о творчестве Владимира Набокова и его творчестве в этой усадьбе.

А во время экскурсии ребята делали рисунки и эскизы рисунков Рождественно, чтобы потом принять участие в выставке, посвященной этой поездке.

После Рождественно участники проекта отправились в Санкт-Петербург в киноцентр «Ленфильм». Дети из ансамбля «Веселые ложкари» Палкинской школы искусств - партнера проекта выступили перед посетителями киноцентра в кафе «Дранковъ» с интересной музыкальной программой. Всех развеселили музыкальные номера детей, которые очень талантливо играли на ложках в такт музыке.

И у каждого участника экскурсии остались яркие впечатления об интересной поездке.
Фото предоставлено ПОООМС «Дети - наше будущее».
Сотрудники «Ленфильма» сняли выступление юных артистов для истории. А затем гостям из Псковской области провели экскурсию по киноцентру. Ребятам показали гараж киноцентра, где стоят автомобили-актеры.

А также дети увидели огромные коллекции всевозможного реквизита к фильмам, включая подлинные скрипку и костюм Холмса, пулемет Верещагина, туфельку Золушки. С такой насыщенной экскурсионной программой день пролетел незаметно.

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