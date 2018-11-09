Дети из Палкинского района сыграли на ложках на киностудии «Ленфильм»

Ребята из Палкинского района и Пскова 8 ноября совершили поездку в Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Об этом «Псковской правде» сообщили в ПОООМС «Дети - наше будущее».

Ребята побывали в музее-усадьбе писателя Владимира Набокова «Рождественно». Ребята тщательно подготовились к экскурсии: перед поездкой прошел мастер-класс, на котором обсуждались достопримечательности и история Рождественно, факты о творчестве Владимира Набокова и его творчестве в этой усадьбе.

А во время экскурсии ребята делали рисунки и эскизы рисунков Рождественно, чтобы потом принять участие в выставке, посвященной этой поездке.

После Рождественно участники проекта отправились в Санкт-Петербург в киноцентр «Ленфильм». Дети из ансамбля «Веселые ложкари» Палкинской школы искусств - партнера проекта выступили перед посетителями киноцентра в кафе «Дранковъ» с интересной музыкальной программой. Всех развеселили музыкальные номера детей, которые очень талантливо играли на ложках в такт музыке.