Юлия Шарипова: В Псковской области давно не хватало площадки, объединяющей журналистское сообщество

В Псковской области давно не хватало площадки, которая смогла бы объединить журналистское сообщество. Нашему изданию 9 ноября исполняется 101 год. Несмотря на солидный возраст, форум «Новое время — новые медиа» — точно про нас. В прошлом году мы обновили сайт, освежили дизайн печатной версии, развиваем сообщества во всех соцсетях.

В «Псковской правде» есть молодежная редакция «Взрослых.нет», поэтому секция о современных молодежных проектах для нас представляет особый интерес. Также в программе заявлена секция о медиапроектах вообще, надеюсь получить на ней новую и полезную информацию.

Мы — дружелюбное издание. Например, с соседями белорусами уже наладили информационный обмен. От форума жду интересных знакомств, которые станут началом важных читателям проектов. Для них ведь и работаем.