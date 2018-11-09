Юлия Шарипова: В Псковской области давно не хватало площадки, объединяющей журналистское сообщество

В Пскове 29 и 30 ноября пройдёт «Псковский международный Медиафорум». Его основная идея «Новое время – новые медиа». В программе Медиафорума – пленарные заседания, профильные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Эксперты подробно и компетентно разберут основные достижения региональной журналистики и расскажут о лучших информационных проектах. На протяжении всех дней будут функционировать выставочные зоны с презентациями региональных СМИ.
Врио главного редактора газеты «Псковская правда» Юлия Шарипова поделилась своими ожиданиями от грядущего события:
В Псковской области давно не хватало площадки, которая смогла бы объединить журналистское сообщество. Нашему изданию 9 ноября исполняется 101 год. Несмотря на солидный возраст, форум «Новое время — новые медиа» — точно про нас. В прошлом году мы обновили сайт, освежили дизайн печатной версии, развиваем сообщества во всех соцсетях.
В «Псковской правде» есть молодежная редакция «Взрослых.нет», поэтому секция о современных молодежных проектах для нас представляет особый интерес. Также в программе заявлена секция о медиапроектах вообще, надеюсь получить на ней новую и полезную информацию.
Мы — дружелюбное издание. Например, с соседями белорусами уже наладили информационный обмен. От форума жду интересных знакомств, которые станут началом важных читателям проектов. Для них ведь и работаем.
Юлия Шарипова, врио главного редактора газеты «Псковская правда»
Напомним, о проведении форума СМИ в ноябре нынешнего года Михаил Ведерников сообщил на Всероссийском конкурсе средств массовой информации «СМИротворец — Северо-Запад 2018».
Более подробную информацию о первом псковском форуме СМИ ищите в официальной группе мероприятия ВКонтакте.