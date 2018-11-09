Молодых и здоровых псковичей приглашают на работу в Росгвардию

На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.
Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.
Вакансии имеются в следующих филиалах Отдела вневедомственной охраны:
- МОВО «Псковский»;
- МОВО «Великолукский»;
- ОВО по Гдовскому району;
- МОВО «Дедовичское»;
- Невельское ОВО;
- ОВО по Островскому району;
- ОВО по Порховскому району;
- МОВО «Пушкиногорское».
Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.
Более подробную информацию вы можете узнать по телефону (8112)59-25-32.