Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Молодых и здоровых псковичей приглашают на работу в Росгвардию

9 ноября 2018 года, 12:26

На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Вакансии имеются в следующих филиалах Отдела вневедомственной охраны:

- МОВО «Псковский»;

- МОВО «Великолукский»;

- ОВО по Гдовскому району;

- МОВО «Дедовичское»;

- Невельское ОВО;

- ОВО по Островскому району;

- ОВО по Порховскому району;

- МОВО «Пушкиногорское».

Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Более подробную информацию вы можете узнать по телефону (8112)59-25-32.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Представлен проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Учитель истории Илья Казанцев поборется за статуэтку премии «Народное признание – 2018»
Приняты минимальные взносы на капитальный ремонт МКД на 2019 год
Дети из Палкинского района сыграли на ложках на киностудии «Ленфильм»
Юлия Шарипова: В Псковской области давно не хватало площадки, объединяющей журналистское сообщество
Александр Машкарин – о первом форуме СМИ: Мне будет интересен любой опыт моих коллег
Михаил Ведерников: Псковские правоохранители – блестящий пример верного служения народу и своей стране
Проездные билеты на декабрь будут продаваться в Пскове строго с 25 ноября по 5 декабря
Екатерина Суворова: Спасательные жилеты должны быть обязательно сертифицированы

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
9 ноября 09:49

Ищем «А» в телевизоре

С 2019 года Псковская область полностью переходит на цифровое вещание

Общество / Образование
9 ноября 09:45

Мощные мозги приносят деньги

Ксения Крылова и Алёна Хасанова из Пскова победили на международной интеллектуальной олимпиаде в Сколково и получили по 100 000 рублей

Общество
9 ноября 09:39

«Цирк вернул мне здоровье»

Днем на почте, а вечером под куполом