Александр Машкарин – о первом форуме СМИ: Мне будет интересен любой опыт моих коллег

Форумы и конференции, которые связывают воедино сообщество журналистов, всегда важны. Несмотря на разную редакционную политику СМИ, как псковских региональных, так и федеральных, проблемная повестка для всех медиа — общая. Эту повестку нужно обсуждать вместе.

Я рад, что такой форум состоится в Пскове и рад, что его посетят коллеги из других регионов и других государств. Несмотря на границы, общие тренды развития медиа одинаковы для всех.

Мне будет интересен любой опыт моих коллег, но особенно важны кейсы, которые позволяют выживать традиционным СМИ — в частности, газетам. Как благодаря новым технологиям они дополнительно привлекают аудиторию — на сайт, на социальные сети. Потому что всё это совокупная аудитория одного издания. Также мне интересно, каким образом сейчас трансформируются интернет-издания, каким образом между ними идёт конкуренция не просто за увеличение аудитории, а за точечное таргетирование этой аудитории.

Результатом для меня будут новые связи, новые кейсы, которые можно будет применить в СМИ нашего медиахолдинга и проекты из других регионов, которые можно будет переложить на нашу почву и успешно трансформировать. И было бы правильно определить более точно повестку следующего Медиафорума — чем детальнее будет повестка дня, тем будет интереснее.