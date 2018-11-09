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Общество

Александр Машкарин – о первом форуме СМИ: Мне будет интересен любой опыт моих коллег

9 ноября 2018 года, 12:10

В Пскове 29 и 30 ноября пройдёт «Псковский международный Медиафорум». Его основная идея «Новое время – новые медиа». В программе Медиафорума – пленарные заседания, профильные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Эксперты подробно и компетентно разберут основные достижения региональной журналистики и расскажут о лучших информационных проектах. На протяжении всех дней будут функционировать выставочные зоны с презентациями региональных СМИ.

Директор ГППО «Медиахолдинг Псковской области» Александр Машкарин поделился своими ожиданиями от предстоящего события:

Форумы и конференции, которые связывают воедино сообщество журналистов, всегда важны. Несмотря на разную редакционную политику СМИ, как псковских региональных, так и федеральных, проблемная повестка для всех медиа — общая. Эту повестку нужно обсуждать вместе.

Я рад, что такой форум состоится в Пскове и рад, что его посетят коллеги из других регионов и других государств. Несмотря на границы, общие тренды развития медиа одинаковы для всех.

Мне будет интересен любой опыт моих коллег, но особенно важны кейсы, которые позволяют выживать традиционным СМИ — в частности, газетам. Как благодаря новым технологиям они дополнительно привлекают аудиторию — на сайт, на социальные сети. Потому что всё это совокупная аудитория одного издания. Также мне интересно, каким образом сейчас трансформируются интернет-издания, каким образом между ними идёт конкуренция не просто за увеличение аудитории, а за точечное таргетирование этой аудитории.

Результатом для меня будут новые связи, новые кейсы, которые можно будет применить в СМИ нашего медиахолдинга и проекты из других регионов, которые можно будет переложить на нашу почву и успешно трансформировать. И было бы правильно определить более точно повестку следующего Медиафорума — чем детальнее будет повестка дня, тем будет интереснее.

Александр Машкарин, директор ГППО «Медиахолдинг Псковской области»

Напомним, о проведении форума СМИ в ноябре нынешнего года Михаил Ведерников сообщил на Всероссийском конкурсе средств массовой информации «СМИротворец — Северо-Запад 2018».

Более подробную информацию о первом псковском форуме СМИ ищите в официальной группе мероприятия ВКонтакте.

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