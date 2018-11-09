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Общество

Михаил Ведерников: Псковские правоохранители – блестящий пример верного служения народу и своей стране

9 ноября 2018 года, 11:47

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил полицейских региона с Днем сотрудника органов внутренних дел и принял участие в традиционном торжественном собрании, приуроченном к предстоящему профессиональному празднику. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Обращаясь к собравшимся, Михаил Ведерников отметил, что в этом году российская полиция отмечает 300 лет со дня образования. Уже три века сотрудники полиции стоят на страже общественного порядка, прав и свобод граждан, сохраняя преемственность ведомств даже при изменении государственных институтов и политического строя.

- Честность, мужество и храбрость всегда остаются эталонными качествами, которые полиция поддерживает в своих рядах. И псковские правоохранители — блестящий пример верного служения народу и своей стране. За прошедший год я неоднократно лично убеждался в высоком профессионализме руководства и сотрудников управления министерства внутренних дел по Псковской области, - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор поблагодарил начальника областного УМВД Юрия Инстранкина и личный состав за самоотверженный труд.

- С начала года вам удалось продолжить положительную тенденцию по снижению правонарушений в регионе и повысить общую раскрываемость преступлений. За этими результатами тяжелый труд, бессонные ночи, дежурства, храбрость и мужество всех сотрудников полиции Псковской области. Я хочу, чтобы вы знали: мы ценим вашу работу. Во многом благодаря вам жители Псковской области чувствуют себя в безопасности, - подчеркнул Михаил Ведерников.

Начальник Управления МВД России по Псковской области Юрий Инстранкин проинформировал собравшихся об основных показателях работы Управления в этом году и поблагодарил подчиненных за профессиональную и добросовестную работу.

- Сегодня перед Министерством внутренних дел стоят не простые задачи: борьба с экстремизмом, противодействие коррупции, наркобизнес, незаконная миграция. Несмотря на трудности, мы выполняем свои обязанности на совесть, - сказал он.

В продолжение торжественного мероприятия Михаил Ведерников вручил лучшим сотрудникам регионального Управления МВД России благодарственные письма и памятные подарки.

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