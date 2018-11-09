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Общество

Екатерина Суворова: Спасательные жилеты должны быть обязательно сертифицированы

9 ноября 2018 года, 11:02

В Псковской области выявлены многочисленные случаи фактов отсутствия или использования спасательных жилетов с истекшим сроком эксплуатации.

- Спасательные жилеты, используемые при нахождении на маломерных судах, должны быть обязательно сертифицированы, что подтверждается соответствующей информационной биркой, прикрепленной к жилету. В данной бирке содержится информация о его характеристиках, условиях эксплуатации, дате испытаний и сроке службы, - сообщила «Псковской правде» государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» Екатерина Суворова.

- Отсутствие указанной бирки, либо истечение срока эксплуатации указывает на то, что спасательный жилет непригоден и не может использоваться. Использование жилетов без информационной бирки, либо с истекшим сроком эксплуатации влечет административную ответственность.

Напомним, спасательный жилет входит в обязательные нормы снабжения маломерных судов по количеству лиц на борту.

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