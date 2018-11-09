В одну из псковских колоний пытались передать наркотики в растворимом кофе

Псковская полиция пресекла попытку доставки крупной партии наркотиков в одно из исправительных учреждений региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В состав группы, которая поставляла наркотики в места лишения свободы, входил инспектор одной из исправительных колоний Псковской области. Он был задержан с поличным в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. С целью маскировки членами группы использовался способ сокрытия наркотических средств в продуктах питания, в частности, в упаковке с кофе. Из незаконного оборота изъят гашиш массой 64.2 грамма, что соответствует крупному размеру.