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Происшествия

В одну из псковских колоний пытались передать наркотики в растворимом кофе

9 ноября 2018 года, 10:18

Псковская полиция пресекла попытку доставки крупной партии наркотиков в одно из исправительных учреждений региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В состав группы, которая поставляла наркотики в места лишения свободы, входил инспектор одной из исправительных колоний Псковской области. Он был задержан с поличным в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. С целью маскировки членами группы использовался способ сокрытия наркотических средств в продуктах питания, в частности, в упаковке с кофе. Из незаконного оборота изъят гашиш массой 64.2 грамма, что соответствует крупному размеру.

Следствие по этому делу продолжается.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области.
Возбуждено уголовное дело, связанное с покушением на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Законодательством по данному виду преступлений предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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