Немецкая газета «Stadt Kurier» напечатала статью о подготовке Пскова к Ганзейским дням

Газета Нойса (Германия) «Stadt Kurier» («Городской курьер») опубликовала статью о пребывании Международной Ганзейской комиссии в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Газета Нойса (Германия) «Stadt Kurier» («Городской курьер») опубликовала статью о пребывании Международной Ганзейской комиссии в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Напомним, 27 октября в Пскове работала Международная Ганзейская комиссия, которая посетила основные объекты Ганзейских дней – 2019 и оценила подготовку Пскова к этому международному мероприятию.