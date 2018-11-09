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Общество

Немецкая газета «Stadt Kurier» напечатала статью о подготовке Пскова к Ганзейским дням

9 ноября 2018 года, 09:28

Газета Нойса (Германия) «Stadt Kurier» («Городской курьер») опубликовала статью о пребывании Международной Ганзейской комиссии в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В составе комиссии, побывавшей в Пскове, было 40 человек из 20 ганзейских городов.
Фото предоставлено пресс-службой муниципального образования «Город Псков».
В статье бургомистр Райнер Бройер поделился своими впечатлениями от поездки. Он рассказал о том, что в Пскове активно идут работы по благоустройству города в рамках подготовки к 39-м Международным Ганзейским дням, которые пройдут с 27 по 30 июня 2019 года. По его словам, делается многое для того, чтобы ганзейский Псков смог показать себя с лучшей стороны. Кроме того, он подчеркнул, что на данный момент многие жители Нойса заявили о своем желании принять участие в Ганзейских днях в Пскове: «Уже открыт лист ожидания для желающих получить место».

Напомним, 27 октября в Пскове работала Международная Ганзейская комиссия, которая посетила основные объекты Ганзейских дней – 2019 и оценила подготовку Пскова к этому международному мероприятию.

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