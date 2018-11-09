Из-за ремонта закрылись основные экспозиции в Поганкиных палатах Псковского музея

С 7 ноября закрылись основные экспозиции в Поганкиных палатах в связи с ремонтно-реставрационными работами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе музея.

В центральном здании музея продолжат свою работу экспозиции:

- «Псковский край в годы Великой отечественной войны»;

- Картинная галерея.

Также останутся доступными для посещения другие объекты Псковского музея:

- Власьевская башня (ул. Кремль, 7);

- Приказная палата (ул. Кремль, 4);

- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (Мирожская наб., 2);

- Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского (Октябрьский пр., 14, кв. 74);

- Мемориальная квартира-музей В.И. Ленина (ул. ленина, 3);

- Мемориальный дом-музей В.И. Ленина (пер. «Искры», д. 5, Плехановский посад);

- Фондохранилище (Комсомольский пер., 6).