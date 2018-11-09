Из-за ремонта закрылись основные экспозиции в Поганкиных палатах Псковского музея

С 7 ноября закрылись основные экспозиции в Поганкиных палатах в связи с ремонтно-реставрационными работами. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе музея.
В центральном здании музея продолжат свою работу экспозиции:
- «Псковский край в годы Великой отечественной войны»;
- Картинная галерея.
Также останутся доступными для посещения другие объекты Псковского музея:
- Власьевская башня (ул. Кремль, 7);
- Приказная палата (ул. Кремль, 4);
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (Мирожская наб., 2);
- Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского (Октябрьский пр., 14, кв. 74);
- Мемориальная квартира-музей В.И. Ленина (ул. ленина, 3);
- Мемориальный дом-музей В.И. Ленина (пер. «Искры», д. 5, Плехановский посад);
- Фондохранилище (Комсомольский пер., 6).