Шестьдесят новых служебных автомобилей подарили полицейским Псковской области

В канун профессионального праздника псковские стражи порядка получили новую технику. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

По линии МВД России в распоряжение УМВД России по Псковской области поступили 60 автомашин, в том числе «Нивы», «Лады Гранты» и «УАЗы». В Иркутском переулке областного центра перед административным зданием Управления состоялась церемония торжественной передачи транспортных средств представителям подразделений УМВД и территориальных отделов МВД России на районном уровне. Эти машины будут использоваться стражами порядка Пскова, Великих Лук и ряда районов.