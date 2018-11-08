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Общество

Шестьдесят новых служебных автомобилей подарили полицейским Псковской области

8 ноября 2018 года, 16:31

В канун профессионального праздника псковские стражи порядка получили новую технику. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

По линии МВД России в распоряжение УМВД России по Псковской области поступили 60 автомашин, в том числе «Нивы», «Лады Гранты» и «УАЗы». В Иркутском переулке областного центра перед административным зданием Управления состоялась церемония торжественной передачи транспортных средств представителям подразделений УМВД и территориальных отделов МВД России на районном уровне. Эти машины будут использоваться стражами порядка Пскова, Великих Лук и ряда районов.

Передача автомобилей полицейским подразделениям региона состоялась в торжественной обстановке.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области.
С приветственным словом к сотрудникам обратился начальник Управления генерал-майор полиции Юрий Инстранкин. Вручая ключи от транспортных средств, Юрий Николаевич подчеркнул, что данное мероприятие приурочено к Дню сотрудника органов внутренних дел. И эта техника должна сослужить хорошую службу в повседневной деятельности псковских полицейских по обеспечению правопорядка в области и защите граждан от преступных посягательств.

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