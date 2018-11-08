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Общество

Марина Гаращенко возглавит комитет Псковской области по здравоохранению и фармации

8 ноября 2018 года, 16:27

Комитет Псковской области по здравоохранению и фармации возглавит кандидат медицинских наук Марина Гаращенко. До недавнего времени она занимала должность заместителя начальника управления по работе с медицинскими организациями в административных округах города Москвы.

Марина Валерьевна Гаращенко родилась в 1974 году в Москве.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области.
- Медицина в Псковской области продолжает оставаться одним из самых проблемных направлений. Я рассчитываю, что Вы сможете эффективно применить Ваш опыт и обширные связи в качестве председателя Комитета по здравоохранению и фармации Псковской области и внести весомый вклад в развитие системы здравоохранения в регионе, - сказал Михаил Ведерников 8 ноября на рабочей встрече с новым руководителем ведомства.

Марина Гаращенко поблагодарила Михаила Ведерникова за оказанное доверие и выразила готовность приложить максимум усилий в своей работе на благо Псковской области.

- Я знаю проблемные точки и задачи, которые перед нами ставит президент России и министерство здравоохранения РФ. Работы будет много, но мы постараемся ее выполнить, - сказала она.

Пост председателя Комитета Псковской области по здравоохранению и фармации стал вакантным после того, как прежний руководитель Игорь Потапов покинул его по собственному желанию.

Марина Гаращенко в 2001 году окончила Российский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию по специальности «Педиатрия». В 2013 году получила специальность «Государственное и муниципальное управление» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Работала главным врачом Детской городской поликлиники № 70 города Москвы, а с 2011 года — на различных должностях в Департаменте здравоохранения города Москвы, где осуществляла координацию и методическое руководство деятельностью государственных учреждений здравоохранения. Марина Гаращенко имеет государственные и профессиональные награды.

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