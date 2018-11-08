На комедию «Играем Фигаро!» с участием Юрия Гальцева приглашают жителей Псковской области

30 ноября в Большом концертном зале Псковской областной филармонии будет показан спектакль Театра эстрады им. Аркадия Райкина «Играем Фигаро!». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Веселая музыкальная комедия по мотивам пьесы Бомарше станет настоящим подарком для поклонников эстрадного жанра. На сцену выйдет Юрий Гальцев и молодые артисты Театра эстрады.

По отзывам зрителей, это приятный моторный спектакль, который можно смотреть и в одиночестве, и вдвоем, и в дружеской компании. Всех, кто придет 30 ноября в Большой концертный зал филармонии, ждут остроумные шутки, отточенные реплики, неожиданные перевоплощения, а также песни, танцы и весьма необычное музыкальное решение.

Для зрителей 12+, продолжительность спектакля - два часа с одним антрактом.

Заказ и бронирование билетов на сайте Псковской областной филармонии.