В очередной раз псковская продукция вошла в число «100 лучших товаров России»

8 ноября в Пскове прошла торжественная церемония награждения псковских предприятий, победителей Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Лауреатами и дипломантами федерального этапа конкурса стали 14 товаров семи производителей региона, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

По итогам отбора лучшими продовольственными товарами признаны несколько видов продукции Псковского городского молочного завода, Пушкиногорского маслодельно-сыродельного завода, ООО «Племрепродуктор Назия» и Великолукской рыбопромышленной компании.

В номинации «Промышленные товары для населения» победителями стали Псковская швейная фабрика «Славянка», ООО «Экокабель» и ООО «Завод лабораторной мебели Эксперт».

Отдельно жюри Всероссийского конкурса отметило сливочное масло Пушкиногорского маслодельно-сыродельного завода, которое вошло в первую сотню лучших товаров 2018 года.

В рамках торжественной церемонии также состоялось награждение активных участников Всероссийского конкурса благодарственными письмами и особыми призами: почетными знаками «За достижения в области качества» и «Отличник качества».