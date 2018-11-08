Марина Махотаева стала новым ректором Псковского государственного университета

Министерство науки и высшего образования приняло решение о назначении проректора по учебной и международной деятельности Марины Махотаевой ректором Псковского государственного университета. Об этом «Псковской правде» сообщил собственный источник в университете.

Напомним, 17 октября ректор Псковского государственного университета Юрий Демьяненко покинул свой пост . Эту должность он занимал с 7 апреля 2011 года.

БИОГРАФИЯ

Ученая степень: Доктор экономических наук.

Ученое звание: Доцент.

Образование:

- С 1996 года занимала должности ассистента, старшего преподавателя, доцента кафедр «Региональное планирование», «Государственное и муниципальное управление», профессора, заведующего кафедрой «Организация строительства и управление недвижимостью», заведующего кафедрой «Мировая экономика и международный бизнес» Псковского государственного университета.

- С 2001 года наряду с педагогической деятельностью совмещала административную работу в должности начальника международного отдела.

- С 2010 года осуществляла общее руководство международной деятельностью института в должности проректора по международной деятельности.

- С октября 2011 года - проректор по международной деятельности Псковского государственного университета.

- С августа 2014 года - проректор по учебной работе и международной деятельности.

Почетные звания, награды:

- Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации;

- Действительный член Российской Муниципальной академии;

- Член-корреспондент Международной академии наук высшей школы;

- Имеет отраслевые и региональные награды.

Сфера научных интересов:

- управление социально-экономическим развитием на региональном и муниципальном уровне;

- стратегическое территориальное планирование;

- разработка концепций и программ развития регионов и муниципальных образований;

- экономика и управление недвижимостью; международная деятельность регионов.

Автор более 100 опубликованных научных и учебно-методических работ.

Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.

Действительный член Муниципальной академии.

Член-корреспондент Международной академии наук высшей школы.

Имеет отраслевые и региональные награды.