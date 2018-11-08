Марина Махотаева стала новым ректором Псковского государственного университета

Министерство науки и высшего образования приняло решение о назначении проректора по учебной и международной деятельности Марины Махотаевой ректором Псковского государственного университета. Об этом «Псковской правде» сообщил собственный источник в университете.
Напомним, 17 октября ректор Псковского государственного университета Юрий Демьяненко покинул свой пост. Эту должность он занимал с 7 апреля 2011 года. Махотаева Марина Юрьевна: заведующая кафедрой мировой экономики и международного бизнеса.
Ученая степень: Доктор экономических наук.
Ученое звание: Доцент.
Образование:
- С 1996 года занимала должности ассистента, старшего преподавателя, доцента кафедр «Региональное планирование», «Государственное и муниципальное управление», профессора, заведующего кафедрой «Организация строительства и управление недвижимостью», заведующего кафедрой «Мировая экономика и международный бизнес» Псковского государственного университета.
- С 2001 года наряду с педагогической деятельностью совмещала административную работу в должности начальника международного отдела.
- С 2010 года осуществляла общее руководство международной деятельностью института в должности проректора по международной деятельности.
- С октября 2011 года - проректор по международной деятельности Псковского государственного университета.
- С августа 2014 года - проректор по учебной работе и международной деятельности.
Почетные звания, награды:
- Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации;
- Действительный член Российской Муниципальной академии;
- Член-корреспондент Международной академии наук высшей школы;
- Имеет отраслевые и региональные награды.
Сфера научных интересов:
- управление социально-экономическим развитием на региональном и муниципальном уровне;
- стратегическое территориальное планирование;
- разработка концепций и программ развития регионов и муниципальных образований;
- экономика и управление недвижимостью; международная деятельность регионов.
Автор более 100 опубликованных научных и учебно-методических работ.
Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.
Действительный член Муниципальной академии.
Член-корреспондент Международной академии наук высшей школы.
Имеет отраслевые и региональные награды.