Псковичей зовут на семинар по народному костюму с участием специалиста из Петербурга

Псковский областной центр народного творчества приглашает с 9 по 11 ноября на семинар-практикум «Русский традиционный костюм. История и трансформация». Ведущая семинара — мастер традиционного рукоделия, специалист по традиционному восточно-славянскому народному костюму Евгения Демидова.

В программе: лекция на тему «Изменение кроя сарафанов Северо-Западного региона с 17 по 20 века» с показом авторских моделей, мастер-классы по шитью традиционной одежды.

Участники смогут пополнить знания о традиционном русском женском костюме, выбрать виды и расцветки ткани, соответствующие возрасту, статусу, ситуации, подобрать цветовое сочетание комплекса сарафан-рубаха-пояс, декор сарафана и прочее. В этом году Евгения Демидова приняла участие во II Международном фестивале «ЭТНО-МОДА-ПСКОВ-2018», проходившем в рамках празднования Дней города Пскова. Мастерица представила свою коллекцию традиционных женских будничных сарафанов Северо-Западного региона «Сказ о сарафане» и победила в номинации «Костюм для Ганзейских дней в Пскове в 2019 году».

Заезд и регистрация участников семинара 9 ноября до 17 часов по адресу: Псков, ул. Некрасова,8 (Дом ремесел). Информация по тел. 8 (8112) 62-23-34, 66-17-49. Необходима предварительная запись на семинар до 25 октября.