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Общество

В Сети стартовал новый челлендж в честь 101-летия «Псковской правды» (ВИДЕО)

8 ноября 2018 года, 11:28

9 ноября газета «Псковская правда» отпразднует свое 101-летие. В честь этого события врио главного редактора издания Юлия Шарипова запустила в социальных сетях челлендж «Почему вы читаете «Псковскую правду?».

- Здравствуйте, друзья! «Псковской правде» 9 ноября исполняется 101 год. 101 год, представляете?! Мы уверены, что у вас есть 101 причина читать наше издание и мы хотим, чтобы рассказали нам об этих причинах. Выкладывайте ролики с рассказом о том, почему вы читаете «Псковскую правду» ВКонтакте, Фэйсбуке, Инстаграме с хештегом #101ПП и #ЯЧитаюПП. Передаю эстафету председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову, директору Фонда гарантий и развития Анастасии Ивановой и директору государственного холдинга Александру Машкарину, - сказала Юлия Шарипова.

Необязательно ждать, пока эстафета дойдет до вас. Присоединяйтесь прямо сейчас!

Напомним, 9 ноября 1917 года вышел в свет первый номер газеты «Псковский набат», правопреемницей которой является «Псковская правда».

«Псковская правда» - одно из ведущих СМИ региона. В редакции издания в разное время работали многие известные журналисты, редакторы и медиаменеджеры Псковской области.

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