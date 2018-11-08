В Сети стартовал новый челлендж в честь 101-летия «Псковской правды» (ВИДЕО)

9 ноября газета «Псковская правда» отпразднует свое 101-летие. В честь этого события врио главного редактора издания Юлия Шарипова запустила в социальных сетях челлендж «Почему вы читаете «Псковскую правду?».
9 ноября газета «Псковская правда» отпразднует свое 101-летие. В честь этого события врио главного редактора издания Юлия Шарипова запустила в социальных сетях челлендж «Почему вы читаете «Псковскую правду?».
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Напомним, 9 ноября 1917 года вышел в свет первый номер газеты «Псковский набат», правопреемницей которой является «Псковская правда».
«Псковская правда» - одно из ведущих СМИ региона. В редакции издания в разное время работали многие известные журналисты, редакторы и медиаменеджеры Псковской области.