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Общество

«Шагающий автобус» вновь был замечен на улицах в Псковской области (ФОТО)

8 ноября 2018 года, 09:43

Полицейские вместе с детьми и педагогами образовательных учреждений изучают маршруты, по которым ребята обычно ходят в школы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По пути школьникам на практике показывают и объясняют, как нужно вести себя при переходе проезжей части, на что следует обращать особое внимание во время движения по маршруту «дом - школа - дом».

Первыми в акции приняли участие школьники из Бежаницкого и Новоржевского районов.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области.
Организаторы напоминают школьникам также о правилах поведения в общественном транспорте, рассказывают о мерах безопасности при посадке и высадке из транспортных средств.

Отметим, что акция «Шагающий автобус» сотрудниками ГИБДД вместе с представителями общественности регулярно проводится на территории региона.

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