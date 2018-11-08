«Шагающий автобус» вновь был замечен на улицах в Псковской области (ФОТО)

Полицейские вместе с детьми и педагогами образовательных учреждений изучают маршруты, по которым ребята обычно ходят в школы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По пути школьникам на практике показывают и объясняют, как нужно вести себя при переходе проезжей части, на что следует обращать особое внимание во время движения по маршруту «дом - школа - дом».