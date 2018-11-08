Юные программисты из Псковского технического лицея поедут на всероссийскую олимпиаду в Петербург

В Пскове подвели итоги Кубка Псковской области по программированию среди школьников. В финале ежегодных региональных соревнований приняли участие порядка 60 учащихся — всего более 20 команд. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Соревнования прошли по трем дивизионам в зависимости от уровня сложности предлагаемых задач по логике, математике и физике. Правильный ответ юные программисты должны отразить в соответствующем алгоритме, а затем заложить его в компьютерную программу, используя один из языков программирования.

Кубок победителя первого дивизиона вручен программистам из Псковского технического лицея. Второе место — за командой гимназии им. С. В. Ковалевской из Великих Лук. Тройку победителей замыкают воспитанники великолукского Центра технического творчества.

Именно победители первого дивизиона будут представлять регион на всероссийской командной олимпиаде по программированию, которая пройдет в Санкт-Петербурге в декабре этого года.

Во втором дивизионе лучше всего с испытаниями справилась великолукская команда из школы № 12 им. К. К. Рокоссовского. Лучшими в третьем дивизионе, где соревновались учащиеся 4–5 классов, признана команда из Псковской инженерно-лингвистической гимназии.