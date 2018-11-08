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Общество

Стало известно, где и как псковичи могут купить проездной билет на ноябрь

8 ноября 2018 года, 09:33

Псковичи могут купить месячные проездные билеты на ноябрь в кассе предприятия «Псковпассажиравтотранс» до 10 ноября включительно. Об этом «Псковской правде» сообщили на предприятии.

Продажи осуществляются только в кассе на улице Поземского, 123. Основная билетная касса закрыта, билеты продаются в том же здании на втором этаже, вход с территории предприятия.

Режим работы кассы с 08.00 до 17.00 без обеда.

Проездные билеты на декабрь будут продаваться с 25 ноября по 5 декабря.

Напомним, с 10 ноября проезд в общественном транспорте Пскова будет стоить 25 рублей.

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