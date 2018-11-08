Власти Псковской области помогут отремонтировать помещения военкомата

Региональные власти рассмотрят возможность оказать помощь в ремонте помещений военного комиссариата Псковской области. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников 7 ноября по итогам ознакомления с работой сборного пункта.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, глава региона посетил отделения для выдачи военного обмундирования и переодевания новобранцев, подготовки и призыва на военную службу, помещения для сна, центр социального обеспечения для военных пенсионеров, актовый зал и кабинеты военно-врачебной комиссии. В ходе осмотра Михаил Ведерников отметил, что помещения морально устарели и им необходим косметический ремонт.

- Составьте план необходимых работ в кабинетах врачей, актовом зале и санузлах. Возможно, стоит оборудовать душевую, так как призывники находятся здесь больше суток. Важно, чтобы и специалистам, и новобранцам было комфортно здесь находиться, а мы со своей стороны постараемся вам помочь, - сказал губернатор Михаил Ведерников военному комиссару Псковской области Михаилу Башлыкову.

По поручению руководителя региона в течение недели на сборный пункт приедут специалисты, которые составят перечень и смету необходимых работ.