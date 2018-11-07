Михаил Ведерников и Виталий Мутко обсудили готовность Псковской области к зиме

7 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие во всероссийском селекторном совещании, посвященном завершению подготовки предприятий ЖКХ и энергетики к осеннее-зимнему периоду 2018–2019 годов. Совещание в режиме ВКС с руководителями субъектов РФ провел заместитель председателя правительства России Виталий Мутко.

Вице-премьер сообщил, что на сегодняшний день отопительный сезон начался в 84 из 85 субъектов России, кроме Дагестана. При этом по состоянию на 1 ноября паспорта готовности к отопительному сезону, по данным Ростехнадзора, получили 46% муниципалитетов РФ.

Виталий Мутко также отметил, что подготовка к текущему отопительному сезону проходила в условиях резкого роста цен на топочный мазут и уголь. Объем расходов, не учтенных в тарифах на тепловую энергию, составляет порядка 23 млрд рублей. В связи с этим правительство прорабатывает вопрос о компенсации регионам «выпадающих» расходов.

Что касается Псковской области, то техническая готовность объектов ЖКХ региона к осенне-зимнему периоду оценивается в 100%. Запасы дров составляют 117%, мазута — 92%, угля — 79%. На подготовку к отопительному сезону муниципальные образования и предприятия ЖКХ направили более 333 млн рублей. На 36 котельных проведена реконструкция и модернизация, заменено 18 и отремонтировано 169 котлов. Кроме того, проведены работы по ремонту и замене тепловых, водопроводных сетей и сетей канализации.

Электрические и газовые сети к работе в осенне-зимний период готовы на 100%. Центральное жилищно-коммунальное управление продолжает подготовку к зиме объектов минобороны РФ, согласно утвержденным планам. Объекты ЖКХ в поселке Смуравьево-2 Гдовского района, переданные Министерством обороны в муниципальную собственность в 2015 году, к отопительному сезону подготовлены полностью.