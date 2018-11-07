Компания «Термохольтц» получила свидетельство резидента «Моглино»

Компания «Термохольтц» получила свидетельство резидента ОЭЗ «Моглино». В рамках рабочей встречи руководители компании «Термохольтц» сообщили, что предприятие выходит в активную стадию проектирования завода. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ожидается, что продукция нового резидента «Моглино» — кросс-ламинированные панели (CLT) из массивной древесины будет использоваться, как для частного домостроения, так и для возведения многоэтажных жилых и общественных зданий. Этот вид строительных панелей вполне может заменить бетон, кирпич, сталь и может успешно комбинироваться с этими материалами.

CLT-панели активно применяются в Европе и мире, и специалисты считают российский рынок деревянного домостроения в целом, и рынок CLT-панелей в частности, весьма перспективным.

Широкие перспективы распространения продукции «Термохольтц» связаны с тем, что данный материал обладает отличными огнестойкими качествами, сейсмоустойчивостью, а конструкции из таких панелей отличаются высокой скоростью возведения и доказали свою долговечность в любом климате.