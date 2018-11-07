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Культура

Псковские библиотеки станут участниками общероссийского конкурса чтецов «Живая классика»

7 ноября 2018 года, 16:41

С 19 по 25 ноября пройдет Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» – самый масштабный детский литературный образовательный проект в России, в котором ежегодно принимает участие более 2,5 миллионов человек из 85 регионов России. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Во Всероссийском конкурса примут участие 25 библиотек Псковской области, работающих с детьми. Библиотекари расскажут о конкурсе и как принять в нем участие, подберут книги, интересные для детей и подростков, организуют выставки лучших книг для громкого чтения, проведут тематические встречи и консультации, что поможет участникам конкурса определиться с выбором книги и привлечь в библиотеки новых читателей.

Конкурс направлен на популяризацию чтения среди подростков,расширение их читательского кругозора. Проект способствует духовному и интеллектуальному росту школьников, социализации и объединению на основе общих культурных и духовных ценностей.

Конкурс юных чтецов проходит во всех регионах при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

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