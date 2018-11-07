ГИБДД предупредила мотоциклистов Псковской области об опасности гололеда

В Великих Луках прошла профилактическая акция «Мотоциклист - гололед – ПДД!», в рамках которой мотоциклистам и водителям раздавали листовки, в которых приведены четыре основных правила о том, как избежать ДТП с мотоциклом, а именно: необходимо своевременно включать сигналы поворота, избегать резких маневров, не забывать смотреть в зеркала при перестроении и проверять наличие помехи сзади, открывая дверь.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, акция проводится для стабилизации состояния аварийности в осенне-зимний период сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки проведена профилактическая акция «Мотоциклист - гололед – ПДД!». В рамках ее дорожные инспекторы напомнили автовладельцам и мотоциклистам о необходимости проявления взаимоуважения друг к другу на дороге и призвали участников дорожного движения быть предельно внимательными.

В рамках акции Соблюдение этих простых рекомендаций позволит снизить уровень дорожно-транспортного травматизма на наших дорогах.