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Общество

ГИБДД предупредила мотоциклистов Псковской области об опасности гололеда

7 ноября 2018 года, 16:38

В Великих Луках прошла профилактическая акция «Мотоциклист - гололед – ПДД!», в рамках которой мотоциклистам и водителям раздавали листовки, в которых приведены четыре основных правила о том, как избежать ДТП с мотоциклом, а именно: необходимо своевременно включать сигналы поворота, избегать резких маневров, не забывать смотреть в зеркала при перестроении и проверять наличие помехи сзади, открывая дверь.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, акция проводится для стабилизации состояния аварийности в осенне-зимний период сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки проведена профилактическая акция «Мотоциклист - гололед – ПДД!». В рамках ее дорожные инспекторы напомнили автовладельцам и мотоциклистам о необходимости проявления взаимоуважения друг к другу на дороге и призвали участников дорожного движения быть предельно внимательными.

В рамках акции Соблюдение этих простых рекомендаций позволит снизить уровень дорожно-транспортного травматизма на наших дорогах. 

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