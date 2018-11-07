С золотом вернулась с всероссийского турнира псковская дзюдоистка Александра Хомын

Воспитанница Центра спортивной подготовки Псковской области Александра Хомын завоевала «золото» на Всероссийском турнире по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, посвященном памяти Героя Советского Союза, разведчика Николая Ивановича Кузнецова. Соревнования прошли 3 и 4 ноября в Екатеринбурге. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.