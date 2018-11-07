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Спорт

С золотом вернулась с всероссийского турнира псковская дзюдоистка Александра Хомын

7 ноября 2018 года, 14:35

Воспитанница Центра спортивной подготовки Псковской области Александра Хомын завоевала «золото» на Всероссийском турнире по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, посвященном памяти Героя Советского Союза, разведчика Николая Ивановича Кузнецова. Соревнования прошли 3 и 4 ноября в Екатеринбурге. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Александра Хомын родилась 1997 года в Пскове.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области.
В рамках турнира было разыграно 16 комплектов наград. Псковичка показала лучший результат в весовой категории +78 килограмм и в абсолютном весе. Победа открыла для Александры Хомын двери на Первенство России среди взрослых.

Тренирует дзюдоистку Дмитрий Мишин.

Добавим, что Александра Хомын не раз становилась героиней публикаций газеты «Псковская правда». В 2017 году ее бывший тренер Вячеслав Елькин дал развернутое интервью, рассказав, как открыл Александре дорогу в большой спорт.

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