Началось обустройство пешеходной зоны в микрорайоне «Псковкирпич»

В микрорайоне «Псковкирпич» начались работы по благоустройству территории общего пользования. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, подрядная организация выполнит обустройство пешеходной дорожки от улицы Карбышева до Ленинградского шоссе.

Техническим заданием контракта предусмотрены также срезка и корчевка кустарника и мелколесья, устройство покрытия пешеходной дорожки из асфальтобетонной смеси, посев газонов, устройство освещения. Всего будет уложено более 900 квадратных метров асфальтового покрытия. После окончания работ благоустроенная дорожка напрямую свяжет микрорайон «Псковкирпич» с остановкой маршрутного автобуса и общеобразовательной школой № 16.

Добавим, что работы проводятся по инициативе депутата Псковской городской Думы по избирательному округу № 4 Сергея Гаврилова в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».