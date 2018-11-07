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Общество

Началось обустройство пешеходной зоны в микрорайоне «Псковкирпич»

7 ноября 2018 года, 14:34

В микрорайоне «Псковкирпич» начались работы по благоустройству территории общего пользования. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, подрядная организация выполнит обустройство пешеходной дорожки от улицы Карбышева до Ленинградского шоссе.

Техническим заданием контракта предусмотрены также срезка и корчевка кустарника и мелколесья, устройство покрытия пешеходной дорожки из асфальтобетонной смеси, посев газонов, устройство освещения. Всего будет уложено более 900 квадратных метров асфальтового покрытия. После окончания работ благоустроенная дорожка напрямую свяжет микрорайон «Псковкирпич» с остановкой маршрутного автобуса и общеобразовательной школой № 16.

Добавим, что работы проводятся по инициативе депутата Псковской городской Думы по избирательному округу № 4 Сергея Гаврилова в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

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