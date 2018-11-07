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Общество

Силовики Псковской области устроили соревнования по стрельбе из пистолета Макарова

7 ноября 2018 года, 11:38

В областном центре прошли соревнования по стрельбе из боевого оружия среди управлений, центров, отделов и строевых подразделений аппарата УМВД России по Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Они были посвящены памяти старшины милиции Вадима Федосеева, погибшего в 2002 году в Северо-Кавказском регионе при исполнении служебного долга.

В личном первенстве в стрельбе из пистолета Макарова отличные результаты показали М.Г. Логунова, А.В.Сергеев и В.Н. Куприянов. А в командном зачете победителями стали команды Центра профессиональной подготовки УМВД, Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и спецроты ДПС.

Победители будут награждены дипломами, медалями и переходящим кубком.

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