Ещё один детский сад на 270 мест появится в Пскове на улице Звёздной

В Пскове в следующем году построят еще один детский сад на 270 мест. Извещение о проведении электронного аукциона на определение подрядчика размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дошкольное учреждение будет построено по адресу: г. Псков, ул. Звездная, д.17б. Общая площадь здания составит более 3,7 тыс кв. метров.

Начальная максимальная цена контракта составит порядка 179,7 млн рублей. Основной источник финансирования - субсидия из федерального бюджета. Работы планируется завершить до 1 декабря 2019 года.

Детский сад в Пскове планируется возвести по типовому проекту из реестра Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В дошкольном учреждении будет 13 групп. «Детский сад будет полностью соответствовать всем федеральным стандартам как с точки зрения расположения внутренних помещений, так и прогулочных площадок», — отметил начальник Государственного управления образования Александр Седунов.