На шутника, который «заминировал» Псковский политехнический колледж, завели уголовное дело

В Пскове возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в Псковском политехническом колледже. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Несовершеннолетний учащийся решил пошутить и освободить своих друзей от учебы хотя бы на день. В связи с чем, 2 ноября позвонил в дежурную часть полиции и сообщил, о готовящемся взрыве в учебном заведении.

В целях безопасности из колледжа были эвакуированы 177 человек.

Максимальное наказание, которое грозит школьнику за его поступок – 5 лет лишения свободы.