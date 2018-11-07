Матери с ребёнком в Печорском районе предоставили служебное жильё благодаря прокуратуре

В Печорском районе прокуратура помогла матери с ребенком получить служебное жилье. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в марте 2018 года женщина обратилась в администрацию Печорского района с заявлением о предоставлении ей и ее несовершеннолетнему ребенку служебного жилья, поскольку она осуществляет трудовую деятельность в должности повара в образовательном учреждении Печорского района и нуждается в предоставлении служебного жилого помещения.

В этой связи прокурором района в адрес главы администрации Печорского района внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Требования прокурора удовлетворены, нарушений закона устранены.