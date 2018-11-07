Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Матери с ребёнком в Печорском районе предоставили служебное жильё благодаря прокуратуре

7 ноября 2018 года, 09:44

В Печорском районе прокуратура помогла матери с ребенком получить служебное жилье. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в марте 2018 года женщина обратилась в администрацию Печорского района с заявлением о предоставлении ей и ее несовершеннолетнему ребенку служебного жилья, поскольку она осуществляет трудовую деятельность в должности повара в образовательном учреждении Печорского района и нуждается в предоставлении служебного жилого помещения.

В этой связи прокурором района в адрес главы администрации Печорского района внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Требования прокурора удовлетворены, нарушений закона устранены.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

С золотом вернулась с всероссийского турнира псковская дзюдоистка Александра Хомын
Началось обустройство пешеходной зоны в микрорайоне «Псковкирпич»
О незаконопослушных военнослужащих просят сообщать жителей Псковской области
Силовики Псковской области устроили соревнования по стрельбе из пистолета Макарова
Ещё один детский сад на 270 мест появится в Пскове на улице Звёздной
На шутника, который «заминировал» Псковский политехнический колледж, завели уголовное дело
Велосипедных воров разыскивают в Пскове, Дно и Великих Луках
Сотрудники ГИБДД, не давшие псковичу сгореть заживо, претендуют на премию «Народное признание – 2018»
Псковская писательница и художник Ирена Панченко отмечает 80-летний юбилей

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
7 ноября 11:16

Штыковая атака

Краску с памятника солдату Первой мировой отмыли для галочки

Общество
7 ноября 10:09

Работа для инвалида

Зарплата меньше, трудностей больше

Общество / Здоровье
6 ноября 10:55

Инсульт — логичный исход

Как избежать страшного заболевания