Велосипедных воров разыскивают в Пскове, Дно и Великих Луках

В Псковской области не снижается интерес нечистых на руку лиц к чужим велосипедам и мопедам. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, в Великих Луках вечером 2 ноября из подъезда дома по улице Глинки была совершена кража велосипеда. В этой краже подозревается безработный, ранее судимый 36-летний великолучанин. Ведется его розыск. Похищенный велосипед изъят.

Отметим, что за последние дни кражи двухколесного транспорта отмечены и в других районах области. Так, в Дно в период со 2 по 3 ноября от дома по улице Строителей совершена кража мопеда. А в Пскове 4 ноября из тамбура в подъезде дома по улице Ипподромной похитили велосипед. По данным фактам возбуждены уголовные дела.