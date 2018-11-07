Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Велосипедных воров разыскивают в Пскове, Дно и Великих Луках

7 ноября 2018 года, 09:41

В Псковской области не снижается интерес нечистых на руку лиц к чужим велосипедам и мопедам. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, в Великих Луках вечером 2 ноября из подъезда дома по улице Глинки была совершена кража велосипеда. В этой краже подозревается безработный, ранее судимый 36-летний великолучанин. Ведется его розыск. Похищенный велосипед изъят.

Отметим, что за последние дни кражи двухколесного транспорта отмечены и в других районах области. Так, в Дно в период со 2 по 3 ноября от дома по улице Строителей совершена кража мопеда. А в Пскове 4 ноября из тамбура в подъезде дома по улице Ипподромной похитили велосипед. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

С золотом вернулась с всероссийского турнира псковская дзюдоистка Александра Хомын
Началось обустройство пешеходной зоны в микрорайоне «Псковкирпич»
О незаконопослушных военнослужащих просят сообщать жителей Псковской области
Силовики Псковской области устроили соревнования по стрельбе из пистолета Макарова
Ещё один детский сад на 270 мест появится в Пскове на улице Звёздной
На шутника, который «заминировал» Псковский политехнический колледж, завели уголовное дело
Матери с ребёнком в Печорском районе предоставили служебное жильё благодаря прокуратуре
Сотрудники ГИБДД, не давшие псковичу сгореть заживо, претендуют на премию «Народное признание – 2018»
Псковская писательница и художник Ирена Панченко отмечает 80-летний юбилей

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия
20 сентября 09:24

Лжеэлектрик

Под видом работника управляющей компании злоумышленник ворует светильники

Происшествия
12 сентября 10:05

Остался в живых

Грибник провел в лесу неделю без еды и связи

Происшествия / ЧП
6 июля 17:13

Обескровили

После масштабного пожара в усадьбе Строгановых главной задачей специалистов стала подготовка графского дома к зиме, которую он может не пережить