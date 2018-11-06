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Культура

Псковская писательница и художник Ирена Панченко отмечает 80-летний юбилей

6 ноября 2018 года, 17:56

6 ноября в «Камерном зале» Городского культурного центра прошел творческий вечер псковского художника и писательницы, заслуженного работника культуры России Ирены Панченко, посвященный 80-летнему юбилею псковички. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Поздравить автора с юбилеем пришли заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков, депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев, председатель Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин, а также псковские художники и литераторы, представители творческого сообщества и ценители живописи, псковичи и гости города.

Поздравляя юбиляра от имени губернатора региона Николай Цветков отметил, что Ирена Панченко - писательница высокого художественного дарования, а её творчество яркое и многогранное.

Валерий Тюменцев от имени главы Пскова и депутатов городской Думы поздравил Ирену Панченко с юбилеем и сказал, что псковичи гордятся тем, что на нашей земле живут и работают такие талантливые, творческие люди, которые развивают и прославляют псковскую культуру. Он пожелал ей крепкого здоровья и долголетия, благодарных читателей, вдохновения на долгие годы и вручил ей цветы и Приветственный адрес.

К поздравлениям присоединились и другие гости творческого вечера.
Фото предоставлено пресс-службой муниципалитета.

Отметим, Ирена Язеповна Панченко 6 ноября 1938 года в городе Краслава в Латвии. Окончила Омское педучилище. Работала в школах учителем рисования, русского языка и литературы. Заочно окончила Великолукский педагогический институт. Публиковалась в местных и республиканских газетах. В 1968 году переехала в город Псков.

Работала литсотрудником областной газеты, редактором издательства, директором городского Дома культуры и др. Закончила Высшие театральные курсы при ГИТИСе им. Луначарского в Москве. За большую издательскую и общественную деятельность в 2005 году на книжном форуме «Русский Запад» стала победителем в номинации «Человек книги».

Имеет звания Почетного работника общего образования РФ и заслуженного работника культуры РФ. Персональные выставки проходят в Пскове, в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в Латвии. Член Союза писателей России с 1992 года, автор десяти пьес, трёх поэтических сборников, книг для детей и юношества. Живёт в Пскове.

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