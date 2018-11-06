Псковская писательница и художник Ирена Панченко отмечает 80-летний юбилей

6 ноября в «Камерном зале» Городского культурного центра прошел творческий вечер псковского художника и писательницы, заслуженного работника культуры России Ирены Панченко, посвященный 80-летнему юбилею псковички. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Поздравить автора с юбилеем пришли заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков, депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев, председатель Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин, а также псковские художники и литераторы, представители творческого сообщества и ценители живописи, псковичи и гости города.

Поздравляя юбиляра от имени губернатора региона Николай Цветков отметил, что Ирена Панченко - писательница высокого художественного дарования, а её творчество яркое и многогранное.

Валерий Тюменцев от имени главы Пскова и депутатов городской Думы поздравил Ирену Панченко с юбилеем и сказал, что псковичи гордятся тем, что на нашей земле живут и работают такие талантливые, творческие люди, которые развивают и прославляют псковскую культуру. Он пожелал ей крепкого здоровья и долголетия, благодарных читателей, вдохновения на долгие годы и вручил ей цветы и Приветственный адрес.