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Общество

Очередной этап противоаварийных работ начался в «Доме Печенко» в Пскове

6 ноября 2018 года, 16:47

Очередной этап противоаварийных и консервационных работ начался на объекте культурного наследия федерального значения «Дом Печенко» (17 век) в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сейчас на объекте ведется демонтаж аварийных конструкций временной кровли, расчистка от мусора и самосева сорной растительности, затем подрядчик приступит к устройству новой временной кровли над одноэтажной частью памятника.

Заказчик работ — Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры Министерства культуры РФ, подрядчик — ООО «ГУАР».
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области.

«Работы идут на старейшем, южном крыле «глаголя» (здание в плане представляет собой букву «Г»). О части постройки известно лишь по документам, остатки ее стен не поднимаются выше 60–70 сантиметров над уровнем древнего пола и не видны на современной поверхности земли», — рассказали специалисты.

На сегодняшний день завершены комплексные научные и проектные работы на объекте. Проект реставрации и приспособления «Дома Печенко» для современного использования прошел согласование Научно-методического совета при Минкульте РФ и в ближайшее время будет представлен на рассмотрение и согласование Госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия.

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