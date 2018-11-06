Очередной этап противоаварийных работ начался в «Доме Печенко» в Пскове

Очередной этап противоаварийных и консервационных работ начался на объекте культурного наследия федерального значения «Дом Печенко» (17 век) в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Сейчас на объекте ведется демонтаж аварийных конструкций временной кровли, расчистка от мусора и самосева сорной растительности, затем подрядчик приступит к устройству новой временной кровли над одноэтажной частью памятника.
Заказчик работ — Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры Министерства культуры РФ, подрядчик — ООО «ГУАР».
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области.
«Работы идут на старейшем, южном крыле «глаголя» (здание в плане представляет собой букву «Г»). О части постройки известно лишь по документам, остатки ее стен не поднимаются выше 60–70 сантиметров над уровнем древнего пола и не видны на современной поверхности земли», — рассказали специалисты.
На сегодняшний день завершены комплексные научные и проектные работы на объекте. Проект реставрации и приспособления «Дома Печенко» для современного использования прошел согласование Научно-методического совета при Минкульте РФ и в ближайшее время будет представлен на рассмотрение и согласование Госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия.