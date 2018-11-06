Очередной этап противоаварийных работ начался в «Доме Печенко» в Пскове

Очередной этап противоаварийных и консервационных работ начался на объекте культурного наследия федерального значения «Дом Печенко» (17 век) в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сейчас на объекте ведется демонтаж аварийных конструкций временной кровли, расчистка от мусора и самосева сорной растительности, затем подрядчик приступит к устройству новой временной кровли над одноэтажной частью памятника.