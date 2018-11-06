Выставка печатной графики Сальвадора Дали заработает в Пскове 8 ноября

8 ноября в 18.00 в галерее «Цех» откроется выставка печатной графики Сальвадора Дали –одного из величайших художников ХХ века. Экспозицию составят 78 ксилографий - это почти полная серия иллюстраций художника к «Божественной комедии» Данте Алигьери. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

В 1951 году, в преддверии приближающегося юбилея Данте, Сальвадор Дали получил от правительства Италии коммерческий заказ на создание серии акварельных иллюстраций к самому известному произведению итальянского поэта, мыслителя и богослова. Однако привлечение фигуры скандального испанца к проекту общенационального значения спровоцировало неоднозначную реакцию в итальянском обществе. Более того, репутация Дали вызывала и негодование церкви. В итоге заказ был отменён, однако Дали не прекратил работу. В течение девяти лет самый востребованный художник того времени трудился над иллюстрациями к «Божественной комедии» ради чистого искусства и из люби к Данте.

Работа по переведению акварельных рисунков на деревянные печатные пластины заняла ещё около четырёх лет. Дали лично контролировал процесс создания пластин, проверяя и утверждая каждую из них. В 1964 году «Божественная комедия» с иллюстрациями Сальвадора Дали наконец увидела свет.

Коллекция ксилографий, которая будет представлена в галерее «Цех», ранее принадлежала Марине Влади и Владимиру Высоцкому. Кроме печатной графики, зрители смогут увидеть и два оригинальных карандашных рисунка Дали.

Выставка в Пскове организована при участии культурно-просветительского проекта «Art is here». В последующие дни вход на выставку будет платным. Билеты можно приобрести в кассе Псковского театра драмы (ул. Пушкина, д. 13). Стоимость билета – 250 рублей. Школьникам, студентам, пенсионерам предоставляется скидка 20%.

Выставка будет работать в галерее «Цех» до 10 декабря 2018 года. Для удобства посетителей часы работы галереи в период проведения выставки будут изменены: зал будет открыт с 13:00 до 19:00, без выходных. Галерея «Цех» располагается по адресу: ул. Пушкина, д. 13 А.